Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрывает переговоры с Оттавой и угрожает Канаде новыми пошлинами за введенный ею налог.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"Нам только что сообщили, что Канада, с которой очень сложно торговать, включая тот факт, что они взимали с наших фермеров до 400% пошлин на молочные продукты в течение многих лет, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямой и вопиющей атакой на нашу страну. Очевидно, они копируют Европейский союз, который ввёл аналогичный налог и в данный момент также ведёт с нами переговоры. В связи с этим вопиющим налогом мы немедленно прекращаем все торговые переговоры с Канадой. В течение следующих семи дней мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придётся платить за ведение бизнеса с Соединёнными Штатами Америки", – написал Трамп.

Напомним, в день выборов Трамп снова призвал Канаду присоединиться к США.

Также мы публиковали кадры, где глава правительства в Оттаве ответил на предложение вступить в ЕС.