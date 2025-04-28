Канада должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать 51-м штатом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в день парламентских выборов в Канаде.

Трамп написал в своей соцсети Truth, что "граница между странами искусственная". Он "пожелал успеха" канадцам в выборе "личности, у которой будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить компании с нулевыми тарифами или налогами", и добавил, что для этого Канаде нужно стать 51-м штатом США.

"Не будет больше искусственно проведенной линии границы... Посмотрите, какими замечательными могут быть эти просторы. Свободный доступ без границ. Один позитив, никакого негатива. Так и должно быть!" – написал Трамп.

Также он заявил, что "Америка больше не может субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год, как это было раньше".

"Это не имеет смысла, если Канада не станет штатом!" - добавил американский президент.

Напомним, на днях Трамп говорил, что его заявления о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США серьезны.

Ранее президент США заявлял, что сделает Америку "больше".