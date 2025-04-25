Президент США Дональд Трамп говорит, что его заявления о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США серьезны.

Об этом он сказал во время интервью The Time.

Журналист издания предположил, что Трамп "немного троллит на этот счёт".

"На самом деле, нет", - парировал Трамп и добавил, что речь идет о "расширении Американской империи".

"Я бы не сказал, что это именно империя. Если бы была подходящая возможность - да, думаю, это было бы хорошо. Думаю, Гренландия была бы в хорошем положении, если бы стала нашей. Это важно для нашей национальной безопасности и даже международной безопасности. Что касается Канады - вы сказали, что, может быть, я троллю. Но я правда не троллю. Канада - интересный случай. Мы теряем от 200 до 250 миллиардов долларов в год, поддерживая Канаду. Мы обеспечиваем их армию, мы обеспечиваем почти каждый аспект их жизни. Нам не нужно, чтобы они делали для нас машины, мы хотим делать их сами. Нам не нужен их лес, не нужна их энергия. Нам вообще ничего не нужно от Канады. И я говорю: единственный способ, при котором это может работать - это если Канада станет штатом", - заявил Трамп.

Ранее президента США заявлял, что сделает Америку "больше".

Напомним, Трамп уверен, что США получат Гренландию, и не исключил, что военной силой.