Оттава не имеет намерений вступать в союз нод началом Брюсселя.

Об этом заявил новый премьер Канады Марк Карни в ответ на предположение главы евродипломатии Каи Каллас.

"Короткий ответ – нет, это не наше намерение, это не путь, по которому мы идём <...>. Если бы я мог сформулировать это как общий комментарий, то Европа, часть того, на чём страны Европы сосредоточены как члены Европейского союза, – это так называемый всё более тесный союз, и мы ищем более тесное партнёрство", – сказал Карни.

Напомним, Каллас допустила, что Канада вступит в ЕС в виду географической расположенности.

"<...> Мы связаны через Арктику. Так что кто знает", – сообщила Каллас.

Идеи о возможной интеграции Канады в Евросоюз начали ходить в европейских и канадских политических кругах после не раз звучавших угроз президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии территории соседней страны.

Ранее мы публиковали видео, как Трамп лично предложил премьеру Канады присоединить его страну к Америке.

"Я считаю, что это будет огромным сокращением налогов для граждан Канады. Вы получите бесплатную армию, вы получите великолепное медицинское обслуживание и многое другое. Это даст массу преимуществ", – заявил глава Белого дома.