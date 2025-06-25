Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила присоединение к объединению стран Канады.

Об этом она сказала в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО в Гааге.

По словам эстонского дипломата, Канада связана с Европой через Арктику, так что "кто знает".

"Знаете, мне задали такой вопрос: Канада хочет присоединиться к ЕС. Я отметила, что, возможно, небольшое препятствие — это то, что Канада не находится географически в Европе. Но у них был ответ на это: Арктика — мы связаны через Арктику. Так что кто знает", - сообщила Каллас.

Идеи о возможной интеграции Канады в Евросоюз начали ходить в европейских и канадских политических кругах после не раз звучавших угроз президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии Канады.

Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Трамп уже не хочет присоединить его страну к США в качестве нового штата. На вопрос журналистки CNN о намерениях Трампа аннексировать Канаду Карни ответил: "Нет, не хочет".

Напомним, вместе с Канадой Трамп хотел присоединить к США Гренландию и Панамский канал.