Совет стран Евросоюза утвердил приём Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Совет ЕС поддержал рекомендацию еврокомиссии о приёме Болгарии в зону евро и принял письмо Европейскому совету (саммиту ЕС) в поддержку обсуждения на заседании 26-27 июня решения о расширении зоны евро", – говорится в документе.

К настоящему времени в еврозону входят 20 стран. Последней туда приняли Хорватию в 2023 году.

Напомним, соратница премьера Венгрии Виктора Орбана записала видео против вступления Украины в Евросоюз на фоне связанного мужчины, лежащего в багажнике автомобиля.

По словам Александры Сенткирайи, ускоренное вступление Украины в ЕС обернётся серьёзными тратами для венгров. Депутат также заявила, что "расходы на войну (поддержку Киева в противостоянии вторжению РФ - ред.) уже нанесли ущерб в два с половиной миллиона форинтов на каждую семью", а новая помощь Украине "будет стоить ещё миллионы каждому домохозяйству".

Ранее в Bloomberg писали, что в декларации летнего саммита НАТО нет перспективы вступления Украины в Альянс.