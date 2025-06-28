Трамп похвалил вчерашние высказывания Путина, который заявил, что относится к президенту США "с большим уважением". Соответствующее видео публикует телеграм-канал "Политика Страны".

Журналисты Белом доме спросили Трампа о заявлениях президента России и он ответил: "Владимир Путин сегодня сделал очень любезные заявления. Он снова уважает нашу страну. Год назад он ее не уважал, могу вам сказать. Но Путин уважает нашу страну. И глава Китая Си уважает нашу страну. Ким Чен Ын уважает нашу страну. Они снова уважают нашу страну. Всего год назад мы не были страной, которую уважают", - сказал Трамп.

После этого Трамп снова пустился в рассуждения, насколько некомпетентной и пагубной для США, по его мнению, была администрация Байдена.

"У нас был некомпетентный президент. Вокруг этого красивого рабочего стола, знаменитого стола для резолюций, крутились сомнительные личности. У них, как мне кажется, были злые намерения - иначе быть настолько глупыми просто невозможно. Думаю, это было именно зло", - добавил Трамп.

Ранее Путин сказал журналистам, что его встреча с Трампом уже готовится, и добавил: "Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно".

Президент СШ Дональд Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Владимиром Путиным о мире в Украине, заявил президент Турции Эрдоган 26 июня.