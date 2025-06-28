Глава РФ Владимир Путин заявил, что открыт для встречи с президентом США Дональдом Трампом, который ждёт прогресса в урегулировании ситуации в Украине, но это мероприятие нужно подготовить.

Фрагмент выступления российского лидера публикуют политические телеграм-каналы.

Путин добавил, что с большим уважением относится к Трампу и считает искренним его стремление закончить войну в Украине.

"Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами", – отметил глава РФ.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Путиным о мире в Украине.

Война в Украине продолжается 1220-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее "Страна" подводила итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. Россияне заявляют о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска, ряд украинских военных это подтверждает. Прошёл новый обмен пленными – освобождены служащие ВСУ младше 25 лет, с ранениями или имеющие проблемы со здоровьем.

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