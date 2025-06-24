Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера, который вступит в силу 1 сентября.

В законе говорится, что за запуск и работу мессенджера будет отвечать компания, которую определит правительство.

Ранее прошел слух, что после введения национального мессенджера в РФ заблокируют WhatsApp и Telegram. Но затем их власти опровергли.

Сейчас о национальном российском мессенджере известно следующее:

он объединит чат и портал госуслуги (аналог украинской "Дии");

данные паспорта и других документов автоматически подтянутся в сервис из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА);

онлайн-документы из системы мессенджера подойдут для подтверждения возраста, льгот, учебы, заселения в гостиницы и пр.;

платформа станет средством связи для учреждений образования;

предъявленные через платформу документы не будут требовать повторно.

Ранее соавтор Telegram Павел Дуров отверг обвинения в сотрудничестве с российскими властями, заявив, что "не станет чьим-либо активом".

Также СМИ сообщали, что за блокировкой YouTube в России стоит "Газпром", владеющий площадками-конкурентами.