Мессенджер Телеграм удалил один из самых известных российских анонимных каналов "ВЧК-ОГПУ", который специализировался на сливах компромата. У него было более миллиона подписчиков.

Команда "ВЧК-ОГПУ" в своем резервном канале заявила, что телеграм-канал заблокировала администрация мессенджера по требованию российских властей на основе решения Таганского районного суда Москвы, который в декабре прошлого года по указанию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора потребовал удаления площадки за публикацию "информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки и дискредитирующей органы государственные власти РФ и Вооруженные силы РФ". В этом же постановлении суда перечислены еще более 20 каналов, которые хотели удалить российские власти. Некоторые из них сейчас тоже недоступны.

"ВЧК-ОГПУ" считался оппозиционным по отношению к российской власти. Z-каналы регулярно обвиняли его в "работе на Украину и западные спецслужбы". В прошлом году телеграм-канал был объявлен в РФ иностранным агентом.

Напомним, 30 марта Телеграм заблокировал известный украинский паблик "Джокер". Блокировка произошла из-за публикации персональных данных без согласия их владельцев.

Между тем в Украине давно говорят о желании властей заблокировать сам Телеграм. Например, в Верховной Раде уже запретили им пользоваться.