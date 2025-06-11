В Российской Федерации создют государственное мобильное приложение для обмена информацией.

Закон о создании "национального мессенджера" приняла Госдума.

В него будут интегрированы госуслуги и электронный паспорт, создатели обещают функционал даже "шире, чем у Telegram" (интерфейс нового мессенджера сильно напоминает Telegram).

Ряд экспертов уже предположили, что запуск "национального мессенджера" станет первым шагом к запрету Telegram и WhatsApp в РФ. Такой сценарий допустили и в Госдуме, хотя на уровне правительства планы по запрету не подтверждаются.

Слухи о возможной блокировке "конкурентов" появились после того, как глава РФ Владимир Путин поручил интегрировать госуслуги в российский мессенджер и соответствующий законопроект был подан на рассмотрение в парламент.

Новый мессенджер будет называться MAX, его разрабатывает VK. Его позиционируют продукт как "аналог китайского WeChat", где будет встроен цифровой ID, платёжная система и мини-приложения.

Эксперт в области интернет-безопасности Михаил Климарев считает, что создание MAX – подготовка к блокировке WhatsApp и Telegram в РФ.

"Очевидно, что они будут в новый мессенджер загонять людей. Чтобы это было эффективно, скорее всего, будут блокироваться другие мессенджеры, устранять конкурентов. Интерфейс нового приложения уже готов, и он намеренно сделан похожим на Telegram. Поэтому я предполагаю, что в ближайшие месяцы возможна блокировка Telegram", – заявил Климарев.

Правда, официально о блокировке Telegram в РФ не заявляют, но глава комитета госдумы РФ по информполитике Сергей Боярский заявил, что после создания нового сервиса WhatsApp и Telegram "смогут продолжить работу в России лишь при условии безусловного выполнения законов".

Его заместитель Антон Горелкин также заявил, что "если Telegram будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до его блокировки дело не дойдёт".

Напомним, соавтор Телеграм Павел Дуров отверг обвинения в сотрудничестве с российскими властями, заявив, что "не станет чьим-либо активом".

Ранее в СМИ появилась информация, что за блокировкой YouTube в России стоит "Газпром", владеющий площадками-конкурентами.