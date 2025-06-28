Верховный суд США укрепил власть президента Дональда Трампа, ограничив право федеральных судов блокировать его "агрессивные" указы.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Это усложняет судебные запреты, которые ранее позволяли приостанавливать исполнение президентских указов – чем неоднократно пользовались оппоненты Трампа, например, создавая помехи исполнения его решений о пошлинах на импорт или о роспуске грантовой организации USAID.

Теперь подобные меры препятствования будут возможны лишь в рамках коллективных исков, и только при строгом соблюдении процессуальных правил.

Решение Верховного суда США, помимо прочего, даёт зеленый свет для ещё январского указа Трампа, которым глава Белого дома лишает детей мигрантов автоматического получения американского гражданства по праву рождению в США. Указ оспаривался в судах и был признан неконституционным, но теперь, очевидно, вступит в силу.

Судьи, назначенные представителями Демократической партии уже назвали это "тяжёлым ударом по американской системе права".

Это уже не первый шаг со стороны Верховного суда, усиливающий влияние Трампа. Ранее суд, где большую часть коллегии контролируют республиканцы, предоставил президенту частичный иммунитет от уголовного преследования его за действия на первом сроке. Также суд признал за Трампом право увольнять руководство федеральных агентств до окончания срока их полномочий.

Напомним, об ограничении возможности приостанавливать указы президента США писали в британском издании Guardian.

Ранее Трамп предупредил, что Америку ждет экономический крах, если суды в США будут отменять пошлины на импорт.