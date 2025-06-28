Верховный суд США постановил, что отдельные федеральные судьи на местах не имеют права приостанавливать решения президента на общенациональном уровне.

Об этом сообщает The Guardian.

Как выяснилось, поводом стало разбирательство вокруг указа президента США Дональда Трампа, по которому права на гражданства лишаются дети иностранцев, прибывших в страну нелегально или на короткое время.

По данным издания, вердикт ВС касается решений судов низшей инстанции.

Однако в США действует прецедентное право, которое может автоматически распространить вердикт ВС на все решения судов в отношении указов президента.

Сам Трамп назвал решение собственной "гигантской победой", а генпрокурор страны Пэм Бонди заявила, что оно должно положить конец "бесконечному шквалу" временных судебных запретов, мешающих президенту эффективно руководить страной.

Напомним, Трамп заявил о разрыве переговоров с Оттавой и угрожает Канаде новыми пошлинами за введенный ею налог.

Также американский президент заявил, что "что-то должно произойти" в ближайшее время по вопросу мирного урегулирования в Украине.