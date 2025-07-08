Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" изучает вариант согласия на проведение через Конгресс США законопроекта о новых санкциях против РФ.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

Президент США также заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным.

"Путин нам швыряет кучу дерьма. Звучит красиво, но на деле оказывается бессмысленно", – добавил он.

"Вы только что сказали, что недовольны Путиным. Планируете ли вы как-нибудь выразить это недовольство?" – задал вопрос главе Белого дома репортер.

"Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" – ответил Трамп.

Президент США признал, что задача урегулирования конфликта в Украине оказалась более сложной, чем он ожидал.

Война в Украине продлилась бы 3-4 дня, если бы не "очень хорошее вооружение", которое было у украинцев, также заявил Трамп.

Между тем, как сообщил в соцсети Х экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, законопроект о санкциях США против России представят в Конгрессе завтра, 9 июля.

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России будет представлен в среду... Законопроект сенатора Грэма – это благоразумный следующий шаг в оказании давления на Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня в Украине", – написал он.

Напомним, сегодня стало известно о возобновлении поставок американского оружия Украине. В частности, Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят Украине дополнительное оборонительное вооружение.

Также сегодня оппозиционный российский экономист Дмитрий Некрасов выразил сомнение в том, что США введут 500% пошлины против покупателей российских энергоносителей, потому что тогда пострадает их торговля с Китаем. Он также заявил, что у США нет возможностей ввести более жесткие санкции, чем те, которые уже введены.