Соединенные Штаты направят Украине дополнительное оборонительное вооружение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Киев сейчас подвергается очень сильным ударам и должен иметь возможность защищаться.

"Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнут в этом хаосе", - сказал Трамп.

Пентагон отдельно заявил, что направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, "чтобы украинцы могли защищаться, пока ведется работа над обеспечением прочного мира и прекращением насилия". Также заявляется, что США продолжат переоценку объемов поставок оружия по всему миру и будут руководствоваться принципом "Америка прежде всего".

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия. Наша система оценки поставок вооружений по всему миру для президента остаётся в силе и является неотъемлемой частью нашей оборонной стратегии "Америка прежде всего", - говорится в сообшении Минобороны США.

По данным The Wall Street Journal, Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США отправят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить. Он также подчеркнул, что не несет ответственности за паузу в поставках вооружений.

"Администрация Трампа продолжила отправку ранее одобренных партий вооружений, с лишь незначительными перебоями", - пишет издание.

При этом, по информации газеты Politico, решение о возобновлении поставок может быть принято после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине, запланированных на следующую неделю. Сегодня этот вопрос обсудит Совет национальной безопасности при Белом доме.

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что приостановка военной помощи Киеву связана со стандартной проверкой Министерством обороны США всей помощи, которую Вашингтон предоставляет не только Украине, но и другим странам.

Ранее в NBC News сообщили, что решение о заморозке военной помощи для Украины принял лично министр обороны США Пит Хегсет, и оно стало неожиданностью для Государственного департамента, членов конгресса, украинских властей и европейских союзников.