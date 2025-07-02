Решение о приостановке поставок оружия Украине было принято еще в начале июня, но вступает в силу только сейчас.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

"Решение о приостановке поставок оружия было принято в начале июня, но только сейчас вступает в силу, сказал человек, знакомый с этим вопросом. По словам этого человека, некоторые поставки уже направлялись на Украину, когда их остановили", - сказано в материале издания.

Украинский чиновник, занимающийся военной стратегией, признался газете, что в Киеве "рассчитывали на многие из обещанных систем", а остановка поставок подвергнет гражданскую инфраструктуру атаке.

"Это существенно влияет на наше планирование", - сказал он.

Financial Times перечисляет, что не получила Украина: перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более 100 ракет Hellfire и ракеты AIM, запускаемые украинскими истребителями F-16, противотанковые системы, включая гранатомет AT4, и около 250 снарядов управляемой реактивной системы залпового огня GMLRS, используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях.

В газете добавили, что решение Вашингтона было принято через три дня после крупнейшей с начала полномасштабного вторжения комбинированной бомбардировки Россией Украины с использованием ракет и беспилотников.

Тем временем военный эксперт Карло Масала заявил немецкому таблоиду Bild, что Украине хватит уже поставленного США оружия до конца лета.

"Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить", — считает Масала.

Напомним, вчера американские СМИ сообщили, что Пентагон остановил уже одобренные поставки в Украину зенитных ракет и высокоточного оружия.

Подробнее об этом решении США мы писали в отдельном материале.