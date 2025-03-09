Последствия прекращения поставок Украине американского оружия и разведданных будут "каскадно усиливаться и усугубляться" со временем.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам опрошенных изданием чиновников и аналитиков, последствия прекращения поставок сначала будут ограниченными, но со временем, вероятно, будут расти, поскольку запасы американских боеприпасов на Украине истощаются, а системы вооружения не могут быть отремонтированы или заменены.

Основное немедленное воздействие будет ощущаться из-за прекращения поставок разведывательной информации, что ограничит возможности Украины по нанесению точных дальних ударов, чтобы выбить российские войска и технику до того, как они достигнут поля боя.

В пятницу компания Maxar Technologies заявила, что США перекрыли Украине доступ к спутниковым снимкам: снимки используются украинскими войсками для планирования и проведения операций, в частности с использованием ударных беспилотников. Отсутствие свежих поставок оружия проявится дольше, но эффект будет более масштабным.

Сокращение запасов ракет ПВО дальнего радиуса действия подорвет способность Украины перехватывать российские баллистические ракеты, нацеленные на города. Отсутствие запчастей может привести к тому, что самые эффективные боевые машины пехоты и гаубицы выйдут из строя.

Хотя первой реакцией солдат на передовой была усталая стойкость, моральный дух, скорее всего, пострадает, поскольку прекращение поддержки со стороны главного партнера Украины ослабляет уверенность, считает издание.

"Эти последствия будут иметь каскадный характер и будут усугубляться", - сказал один из американских чиновников.

По словам источника, знакомого с вопросом, более половины всех зарубежных поставок важных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины приходится на США. Даже при наличии американских снарядов Украина в настоящее время способна выпустить один снаряд на каждые три российских, сказал источник.

"У нас и так нет паритета с Россией в вооружении и боеприпасах. Если США прекратят поставки боеприпасов навсегда, ситуация станет намного хуже", - сказал лейтенант украинской армии Дмитрий Янок, который командует батареей M777

Франц-Штефан Гади, оборонный аналитик из Вены, говорит, что это может привести к необходимости тактического отвода войск в некоторых районах, хотя он считает, что фронт в ближайшей перспективе может устоять.

В 2022 году США предоставили Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars, которые стреляют ракетами управляемых реактивных систем залпового огня, или GMLRS, с дальностью стрельбы около 45 миль (75 км).

По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, участвовавшего в поставках Украине, именно нехватка этих ракет, возможно, больше всего скажется на Украине, а затем артиллерийских снарядов и зенитных ракет.

Himars также запускают более дальнобойные ATACMS. Эти баллистические ракеты поражают российские аэродромы, командные центры и линии снабжения.

Во время быстрой операции по захвату Курской области Украина использовала системы GMLRS. Дальние удары зависят от американской разведки, которая помогает определить цели и предоставить точные данные о местоположении, поэтому прекращение разведки повлияет на удары еще до того, как закончатся боеприпасы.

В конце прошлого года Украина уже испытывала нехватку боеприпасов для ATACMS.

"С момента инаугурации Дональда Трампа мы не видели ни одного подтвержденного удара ATACMS по России", - говорит Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны.

Потеря американских боеприпасов усугубится постепенной износом уже поставленного оружия, если его нельзя будет отремонтировать или заменить.

Хотя гаубица M777 была разработана и совместно произведена в Великобритании, она была создана для армии США, и поэтому ее производитель, компания BAE Systems, нуждается в одобрении Вашингтона, чтобы продавать оружие и запчасти за границу. Нехватка запчастей также может привести к тому, что многие американские боевые машины пехоты (вроде Bradley) будут выведены с поля боя.

Украинские механики уже освоили производство собственных запчастей. Около 20% деталей, которые украинские механики использовали для ремонта поврежденных M777, включая шланги и некоторые датчики, были отечественного производства.

Тем не менее это не всегда срабатывает. Например, M777 изготовлена из титана - сверхлегкого металла, который трудно сваривать и который не всегда доступен.

Немецкие чиновники говорят, что попытки украинцев использовать иностранные детали для своих танков и гаубиц часто заканчивались тем, что они еще больше повреждали машины. Наряду с более традиционным оружием, США производят некоторые из самых сложных и новых видов техники для Украины.

В настоящее время у Европы нет ничего наземного, что могло бы сравниться со способностью американской системы Patriot уничтожать российские баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об успехах Patriot можно судить по данным украинского правительства.

С октября 2023 года по ноябрь прошлого года Украина сбила только 10% баллистических ракет, согласно данным украинских ВВС. Но те, что были выпущены по Киеву, где у Украины есть как минимум одна система Patriot, как правило, перехватывались. Украина имеет около пяти систем Patriot, три из которых поставляются из США.

Теперь главной проблемой Украины станет получение ракет американского производства.

"Они и так не получали их в достаточном количестве", - говорит Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, полагая, что углубление дефицита ракет сделает Украину гораздо уязвимее к воздушным атакам РФ.

Франция и Италия поставили систему противоракетной обороны Samp/T, которая была разработана для борьбы с баллистическими ракетами. Но после прибытия в Украину программное обеспечение системы дало сбой, и она не смогла поразить баллистические ракеты, по словам людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, вскоре в Украине также закончились ракеты Aster, которые используются в Samp/T.