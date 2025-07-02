Пентагон остановил ранее одобренные поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов в Украину ввиду опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трёх знакомых с ситуацией источников.

Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов Пентагона, которая привела к опасениям, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов в арсенале США сокращается.

Решение приостановить часть помощи, обещанной при администрации Байдена, было принято в начале июня, по словам людей, но вступает в силу только сейчас, когда Россия на выходных провела самую крупную воздушную атаку Украины с начала трехлетней войны, сообщив о 477 беспилотниках и ложных целях и 60 ракетах. Из них 249, как сообщается, были сбиты, а 226 потеряны, вероятно, из-за электронного глушения.

Пентагон и Белый дом не ответили на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Действия Пентагона по остановке некоторых поставок вызвали опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что страна останется уязвимой для дальнейших российских авиаударов.

В остановленные поставки входили боеприпасы для средств ПВО и высокоточного оружия, которые поступали в Украину последние два с лишним года по двум ранее одобренным администрацией Байдена путям:

Оружие, которое отправляется в Украину из текущих запасов Пентагона, в то время как Министерство обороны получает деньги на скорейшее пополнение этих боеприпасов. Оружие в рамках Инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины, согласно которой США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний. Деньги были использованы для заключения контракта на поставку оружия украинскому правительству.

Все деньги в фонде были выделены в конце правления администрации Байдена, и поставки осуществлялись по мере готовности систем. Сокращение текущих запасов продолжалось и при администрации Трампа, которая использовала остатки от $61 миллиард долларов финансирования для пополнения запасов оружия США и предоставления миллиардов долларов в качестве помощи Израилю и другим партнерам.

Администрация Трампа не запрашивала никакой дополнительной помощи, хотя, по словам представителя администрации, от администрации Байдена осталось достаточно средств, чтобы продержаться Украине еще несколько месяцев.

Известно, что Соединённые Штаты стали лидером по поставкам боеприпасов Украине, благодаря Южной Корее. Об этом говорится в докладе о ситуации на мировом рынке вооружений российского Центра анализа стратегий и технологий.

В нем сообщается, что Южная Корея, не поставляющая Украине напрямую летальное вооружение, увеличила поставки снарядов в США. Согласно данным экспертов ЦАСТ, Южная Корея производит около 200 тысяч снарядов калибра 155 мм в год. Она поставила США 300 тысяч (по другим данным, 330 тысяч) 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Это позволило Вашингтону отправить на Украину боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые.

Ранее журналист близкого к Трампу телеканала Fox News объяснил американцам, почему полезно бомбить союзников.