Соединённые Штаты стали лидером по поставкам боеприпасов Украине, благодаря Южной Корее.

Об этом говорится в докладе о ситуации на мировом рынке вооружений российского Центра анализа стратегий и технологий.

В нем сообщается, что Южная Корея, не поставляющая Украине напрямую летальное вооружение, увеличила поставки снарядов в США. Согласно данным экспертов ЦАСТ, Южная Корея производит около 200 тысяч снарядов калибра 155 мм в год. Она поставила США 300 тысяч (по другим данным, 330 тысяч) 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Это позволило Вашингтону отправить на Украину боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые.

В связи с информацией о том, что в РФ перебрасываются северокорейские военные, прошли слухи, что Южная Корея может начать отправлять оружие и боеприпасы в Украину напрямую.

Однако на данный момент о том, что Сеул принял такое решение ничего неизвестно. До сих пор Южная Корея воздерживалась от прямых поставок.

Ранее стало известно, что немецкий концерн собирается выпускать для Украины автоматы и пулемёты под "советский" калибр.

Также мы сообщали, что у Пентагона заканчиваются деньги на замену оружия, отправленного Вашингтоном в Украину.