После обвинений Москвы в поставке боеприпасов Украине президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград полностью остановил экспорт боеприпасов.

Об этом сообщает сербское онлайн-издание N1 info.

По словам Вучича, теперь вся производимая в стране военная продукция отправляется только на склады и ткущие нужды сербской армии.

Ранее Вучич пообещал больше не поставлять оружие Киеву.

По словам сербского лидера, подозрительные сделки будут расторгнуты. При этом он подчеркнул, что на ВПК Сербии трудятся 25 тысяч человек, и фабрики должны работать.

"Куда нам экспортировать оружие, если нельзя отправлять ни в Африку, ни в ЕС, ни в США? Мы работаем ради Сербии", – обрисовал проблему Вучич.

Сербский лидер также заявил, что уже обсуждал этот вопрос на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, но не будет разглашать подробности.

Напомним, Сербия готова участвовать в восстановлении Украины, но отказалась осуждать российскую агрессию.

Вучич подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.