Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы чётко продемонстрировать украинцам поддержку.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе.

Вучич подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

В то же время, как сообщает газета Le Monde, президент Сербии отказался подписать итоговое заявление саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", осуждающее российскую агрессию против Украины.

Все остальные участники форума заявление подписали, добавляет издание.

Как сам Вучич сообщил сербской прессе, он не подписал декларацию саммита, потому что в тексте есть требование наложить санкции на Россию.

Президент Сербии объяснил, что на него никто не давил, но он не поставил подпись, потому что в тексте есть требование наложить санкции на Россию.

"В отличие от них (других участников саммита – Ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", – сказал Вучич.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет блокировать сделки, если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Украине.

Перед этим Служба внешней разведки РФ заявила, что Сербия поставляет Украине оружие через третьи страны. СВР утверждает, что Белград, несмотря на официальный нейтралитет и визит президента Вучича в Москву на парад 9 мая, передал Киеву более 100 тысяч снарядов и миллиона патронов с помощью поддельных сертификатов получателя. Заявлено, что Белград пользуется услугами стран-посредников. По документам оружие якобы предназначено для Чехии, Польши, Болгарии и других стран НАТО, а в последнее время в качестве конечного получателя указывают африканские государства.