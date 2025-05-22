В Сербии введен негласный запрет на выдачу гражданства выходцам из Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает The Moscow Times ссылкой на источники.

По словам консультанта, знакомого с ситуацией, такой запрет не был объявлен официально, однако на практике выдача паспортов гражданам перечисленных стран бывшего СССР фактически приостановлена.

Например, более 20 бывших граждан РФ оказались людьми без определенного гражданства, так как отказались от российского паспорта ради сербского, однако все еще не получили его.

Люди уже подали обращения за разъяснениями в местные органы власти, но не получили ответа по существу. В настоящее время их правовой статус остается неопределенным.

Как пишет издание, приостановка выдачи гражданства может быть связана с давлением Евросоюза. В 2022 году правительство планировало запустить программу "золотых паспортов", которая предусматривала упрощенное получение гражданства иностранцами, в том числе работающими в стране россиянами. Минимальный срок проживания должны были сократить до одного года. Однако Еврокомиссия предупредила Белград о возможной приостановке безвизового режима между Сербией и ЕС и о том, что выдача гражданства инвесторам станет угрозой внутренней безопасности Евросоюза.

Напомним, 8 мая президент Сербии Александр Вучич заявил с Красной площади, что не опасается наказания от Евросоюза за свою поездку в Россию на парад, посвящённый победе над гитлеровской Германией.

В марте западные СМИ писали, что в Соединенных Штатах настроены резко ужесточить правила въезда для россиян, белорусов и жителей десятков других стран.