США вводят программу "Золотая карта", по которой можно будет получить гражданство за большие деньги по упрощенной схеме.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает CNN.

Как сказал глава Белого дома, такую карту будут продавать состоятельным иностранцам за пять миллионов долларов.

"У вас есть грин-карта. Это золотая карта. Мы установим цену на эту карту около пяти миллионов долларов, и это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что всего можно будет реализовать миллион "золотых карт". Программа, по его словам, заработает примерно через две недели.

В Министерстве финансов США уже заявили, что кандидатов на покупку карты будут тщательно проверять. По словам министра торговли США Говарда Лютника, нововведение заменит устаревшую и неэффективную программу, созданную в 1990 году.

В 2017 году Трамп говорил, что США необходимо отменить раздачу видов на жительство в рамках Diversity Visa Lottery Program - то есть грин-карты. Вообще он заявлял об этом не раз.

А в январе, сразу после инаугурации, он подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев в страну через южную границу.