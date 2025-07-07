Очередная статья в западных СМИ против главы Офиса президента вызвала бурные дискуссии в Украине.



Речь идет о вчерашней публикации в Economist, где проводилась линия "Ермак ведет Украину к авторитаризму и подрывает обороноспособность страны". До того была статья в Politico, где заявлялось, что Ермак вызывает сильное раздражение в Вашингтоне.

Мы уже писали, что по этому поводу в украинских политических кругах есть две версии. Первая – это отголосок внутриукраинской политической борьбы. То есть, статьи инспирированы врагами Ермака в Украине. По второй – это проявление сильного недовольства Запада политикой украинской власти, ключевой фигурой в которой является (помимо, естественно, Зеленского) Ермак.



Первая версия наиболее популярная на Банковой, ее продвигают и близкие к ней паблики.



И если статья в Politico, в которой есть немало подробностей касательно визита Ермака в США и прочих деталей, более напоминает, все ж таки, "слив" с американской стороны, то статья в Economist, основанная, по большой части, на разговорах с «инсайдерами» из Киева действительно производит впечатление отголоска внутриукраинской политической борьбы.



Кто атакует Ермака? Можно выделить три группы его врагов.



Первая – это внутриаппаратные конкуренты во главе с главой фракции "Слуги народа" Арахамией. К этой группе примыкает и руководитель ГУР Буданов. Ермак уже давно хочет убрать обоих, но пока не получается. При этом Арахамия, а также крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов, пытаются воспрепятствовать планам Ермака отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля, заменив его на Свириденко.



Вторая – это группа Петра Порошенко, которому грозит подозрение в получении чемоданов денег из Москвы (подробно об этом деле мы писали здесь)с перспективой затем затем отправиться в тюрьму. Ситуация для Порошенко близка к критической, а потому он готов использовать любые методы, чтоб ослабить давление. Отставка Ермака, которая, по крайней мере на время, парализует систему власти, ему, конечно же на руку.



Третья – это группа связанных с западными структурами (прежде всего, с Демпартией США) активистов, политиков и СМИ. После прихода к власти Трампа они столкнулись с большим числом проблем, однако все ж таки частично сохранили влияние в Украине через механизмы, запущенные еще во времена Байдена.

Механизмы эти, в целом, были направлены на снижение влияния Банковой на внутриполитические процессы через институт "международных экспертов", которые отбирают судей и руководителей правоохранительных органов, а также через антикоррупционную вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС). В рамках этой стратегии "снос" Ермака (также как и выведение из под контроля Банковой министерств обороны и энергетики) изначально ставилась одной из главных задач, так как резко ослабило бы позиции Зеленского, а влияние западных структур, наоборот, усилило бы.

Банковая приложила много усилий, чтоб сломать эту игру и добилась даже серьезных успехов на данном поприще, но сломала игру не до конца. Что проявилось в уголовном деле против близкого к Зеленскому вице-премьера Чернышова, которое вела неподконтрольная Офису президента часть НАБУ (Economist утверждает, что дело против Чернышова запустил Ермак, но, как мы уже писали, это сомнительная версия), а также в проигрыше Банковой в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности, где победил протеже прозападных кругов.

Однако, ОП вряд ли это все оставит без ответа. Так, уже сделано "последнее предупреждение" одному из самых влиятельных представителей этих кругов – собственнику "Украинской правды" Томашу Фиале. Против близких к нему компаний введены санкции СНБО. Следующем может быть уже и он лично.

Чувствуя, что кольцо сжимается, данные круги могут активизировать свою работу по "сбитию Ермака", а также попытаться "состыковать" свою стратегию, доставшуюся еще от Байдена, в логику действий администрации Трампа по Украине (усиление контроля за расходованием помощи и прочее). Накат на Ермака в западных СМИ в эту тактику вполне вписывается.

К слову, еще в конце 2023 года, комментируя одну из статей в Economist против Зеленского нардеп Марьяна Безуглая заявила, что эту публикацию организовали люди Томаша Фиалы.



Впрочем, все эти движения и публикации против Ермака в западных СМИ пока напоминают, скорее, возню детей в песочнице. До тех пор, пока свое слово не скажет "папик" (по определению генсека НАТО Рютте) – Дональд Трамп. Именно от позиции Белого дома, по большому счету, зависят действия Запада в отношении украинской власти.



Но этот вопрос, в свою очередь, зависит от выбора новой стратегии Вашингтона по Украине после того как мирные переговоры, очевидно, зашли в тупик.



Напомним, на прошлой неделе Трамп поговорил с Путиным. Согласно сообщению Кремля, президент США предлагал прекращение огня, но президент РФ отказался. Трамп же, комментируя беседу, несколько раз выразил очень глубокое разочарование позицией Путина.



Однако пока никаких действий Вашингтона вслед за этим "разочарованием" не последовало. Ничего не слышно, например, о разблокировании даже поставок оружия Украине, не говоря уже о введении жестких санкций против РФ.



Возможно, Трамп взял паузу, чтоб определиться с дальнейшими действиями.



Они могут быть трех вариантов.



Первый – резко усилить поддержку Украине и давление на Россию. Это именно то, к чему Трампа призывают Киев, европейцы и многие внутри Республиканской партии. В ход идут самые различные аргументы вплоть до недавнего заявления Рютте о том, что Китай готовит атаку на Тайвань, а Россия – на Европу, чтоб отвлечь силы и ресурсы НАТО от поддержки Тайваню.

Отсюда следует, что РФ нужно к тому времени максимально ослабить в войне с Украиной, чтоб у Москвы не было сил на какие-либо масштабные действия против Альянса.

Впрочем, эта же логика может подтолкнуть Трампа к реализации ровно обратного сценария – жестко надавить на Киев, чтоб заставить его принять условия РФ и, таким образом, закончить войну, сэкономить силы для защиты Тайваня, а, главное – оторвать Москву от Китая (взамен на уступки по Украине) и начать процесс восстановления отношений России с Западом. У такой точки зрения также есть свои лоббисты в Вашингтоне, которые доказывают, что даже крупномасштабные поставки оружия Украине не смогут нанести РФ критического ущерба и переломить ход войны, зато опустошат западные арсеналы, да и еще более сблизят Москву и Пекин (особенно, если будут приняты жесткие антироссийские санкции).

После негативных отзывов Трампа относительно позиции Путина такой вариант выглядит куда менее вероятным, чем ранее. Но не стоит забывать, как часто Трамп меняет свою позицию.



Наконец, третий вариант – не делать по Украине вообще ничего. Ни на Москву, ни на Киев не давить. Оружие для ВСУ если и передавать, то только за деньги и в ограниченном масштабе (предложив европейцам взять на себя обеспечение украинской обороны).

То есть – занять выжидательную позицию, чтоб не закрывать окончательно окно для разговора с Москвой, к которому попытаться вернуться позже. А пока сосредоточиться на противостоянии с Китаем.



Ближайшее время покажет в каком направлении развернет свою стратегию Трамп. И от его выбора будут зависеть и внутриполитические процессы в Украине.

При первом варианте, скорее всего, Зеленскому будет выдан серьёзный кредит доверия. При втором американцы попытаются поменять в Киеве власть.

При третьем – пролонгируется нынешняя неопределенность по дальнейшему развитию событий на фронте и внутри страны, что несет определенные риски для Зеленского и Ермака. Если военная и социально-экономическая ситуация будет ухудшаться, удержание ситуации под контролем для них станет не самой простой задачей.