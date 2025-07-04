Итак, по итогам вчерашнего разговора Трампа с Путиным высказались обе стороны. И, в своей основе, их комментарии совпадают.



Кремль заявил, что Трамп призвал к скорейшему прекращению огня, но Путин ему в этом фактически отказал, заявив, что и далее намерен добиваться "целей СВО" и от них не отступится.



Трамп также сказал, что не добился никакого прогресса в разговоре с Путиным, он этим недоволен и сильно разочарован.



Отметим, что, пожалуй, первый раз Трамп столь негативно комментирует итоги своего разговора с Путиным.



Это еще один удар по распространенной в Украине, России и на Западе конспирологической теории о том, что якобы Трамп и Путин обо всем уже по Украине договорились и сейчас идет принуждение к этим договоренностям Зеленского и Ко. В том числе, в данном контексте трактуется и остановка поставок оружия Киеву.



Факты же, которые лежат на поверхности, иные – Трамп хочет скорейшего перемирия, Путин выставляет условия, которые в Киеве считают полностью неприемлемыми, да и члены команды президента США (даже такие как Вэнс) о них отзываются негативно.



Другими словами, Путин тормозит процесс, который хочет запустить Трамп.

Вероятно, в Кремле считают, что они стоят на пороге краха обороны ВСУ (в том числе, вдохновляясь остановкой поставок отдельных видов американского оружия Украине), а Трамп не решится ввести жесткие меры против России вроде 500% пошлины, надеясь сохранить отношения с Путиным, а резко нарастить объемы поставок систем ПВО и ракет к ним Украине у Вашингтона возможности нет даже при желании из-за исчерпания запасов.



То есть, расчет РФ в том, что по совокупности описанных выше факторов, уже осенью Киев будет вынужден в том или ином виде, но принять основные условия Москвы по прекращению войны и Запад этому помешать не сможет. А Трамп просто потеряет интерес к Украине, переключившись на другие темы, взаимодействие по которым с РФ для него будет важным. Либо даже подключится к давлению на Киев.

Определенные основания для такого сценария есть. Например, хоть сегодня Трамп и заявил, что разочарован разговором с Путиным, но при этом не сказал, что будет применять к нему некие сильные меры воздействия, а вместо этого обрушился с новой порцией обвинений против Байдена, заявив, что "это его война".



Но если этот расчет не оправдается, то ситуация будет иная. Фронт не рухнет, Киев будет продолжать отказываться от выполнения российских условий, поставки американского оружия так или иначе продолжаться (например, в рамках торговой сделки Европы и США, когда те же ракеты для ПВО будут закупаться для Украины за счет европейских денег), а Трамп все ж таки пойдет на введение 500% пошлин против покупателей российских товаров.

Как мы уже писали, этот шаг рискованный для самих Штатов, а потому в Белом доме колеблются. Однако, нынешняя ситуация с тупиком в переговорах и отказом Путина от перемирия может все ж таки подвигнуть Трампа к такому шагу. Что, в любом случае, безболезненно для РФ не пройдет.



И это только один из возможных ходов США против России. Вашингтон может запустить и другие механизмы. В частности, активизировать антироссийские процессы в странах Кавказа и в Средней Азии, а также попытаться дестабилизировать ситуацию внутри РФ (в первую очередь, на почве межнациональной и межрелигиозной розни). По одной из версий, к слову, нынешний накат Азербайджана на РФ в том числе объясняется и поступающими из Вашингтона сигналами о том, что отношения Трампа и Путина уже не столь хороши, как казалось еще несколько месяцев назад.



Два ключевых момента, которые определят, по какому из двух описанных выше сценариев будут развиваться события – это ситуация на поле боя (удержат ли ВСУ фронт) и позиция Трампа. Потеряет ли он интерес к прекращению войны в Украине, просто отойдя в сторону. Либо начнет применять жесткие меры "принуждения к миру". И если начнет, то против кого - Киева или Москвы.