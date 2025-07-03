Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, как прошел телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, главной темой стала ситуация в Украине. Звонок длился больше часа.

Об этом Ушаков заявил в комментарии российским журналистам.

Как отметил Ушаков, Трамп вновь заговорил о необходимости как можно скорее прекратить боевые действия в Украине. Путин, в свою очередь, ответил, что Россия "продолжает искать переговорный путь урегулирования конфликта", но будет добиваться целей, из-за которых началась "специальная военная операция". От этих целей Москва не отступится.

Тему прекращения поставок американского оружия в Украину стороны не поднимали.

Также Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США, отметив, что Россия сыграла значимую роль в становлении американской государственности.

Ушаков добавил, что разговор прошел в "откровенной, деловой и конкретной манере". Была достигнута договоренность о продолжении общения: любой из президентов может при необходимости инициировать новый контакт.

Если кратко резюмировать заявление Ушакова по итогам разговора Путина с Трампом, то президент США снова призвал к скорейшему прекращению огня, но Путин ему фактически в этом отказал, заявив, что намерен и дальше добиваться целей "СВО", то есть выставлять условия для перемирия.

Напомним, о том, что разговор состоится сегодня, незадолго до него сказал Путин и написал в соцсети Трамп. Это пятый звонок с ноября. Предыдущий прошёл по инциативе американской стороны месяц назад и предварительно не объявлялся.

Сегодня же газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что завтра может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского и Трампа. Он будет посвящен заморозке Вашингтоном поставок военной помощи Украине.