Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа по поводу заморозки поставок военной помощи может состояться завтра, 4 июля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что в пятницу во время телефонного разговора лидеры государств обсудят прекращение поставок некоторых ключевых американских вооружений для Киева.

При этом источники отмечают, что дата разговора еще может быть перенесена.

Президент Украины также намерен затронуть тему возможных будущих закупок оружия.

Напомним, ранее в Пентагоне объяснили, почему остановили передачу уже одобренного оружия Украине.

Также СМИ писали, что Соединенные Штаты приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше.

В свою очередь Зеленский в вечернем обращении уже заявил, что в настоящее время украинские власти выясняют ситуацию с поставкой американского оружия.

О том, что означает заморозка Штатами поставок Украине критически важных боеприпасов, мы подробно писали в отдельном материале.