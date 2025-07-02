Пентагон действительно остановил поставку ракет и боеприпасов Украине по причине обеспокоенности состоянием собственных военных запасов.

Такое решение принял министр обороны Пит Хегсет.

По данным источников в оборонном ведомстве и Конгрессе, поставка может быть заморожена на неопределенный срок - как минимум до завершения пересмотра американских складов вооружения.

Речь идет о десятках перехватчиков Patriot, тысячах 155-мм снарядов для гаубиц, более чем сотне ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ракет Stinger, AIM и гранатометов.

По словам представителей Минобороны, американские запасы истощены из-за многолетней поддержки Украины, операций на Ближнем Востоке, боев с хуситами в Йемене и защиты союзников от Ирана.

Некоторая часть оружия уже доставлена в регион, но его передача Киеву остановлена.

Украине хватит уже поставленного США оружия до конца лета, "после чего ситуация станет критической", заявил Bild военный эксперт Карло Масала со ссылкой на свои источники.

"Может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить", - считает Масала.

Как заявила представитель Белого дома Анна Келли, "это решение принято в интересах самих США после анализа помощи другим странам. Сила американской армии вне всяких сомнений - просто спросите у Ирана".

По информации NBC News, речь идет о вооружении, которое было одобрено в рамках президентского механизма экстренной помощи Украине во времена администрации Байдена. Эти деньги были выделены в конце правления предыдущей администрации, и поставки осуществлялись по мере готовности систем.

Сокращение текущих запасов продолжалось и при администрации Трампа, которая использовала остатки от $61 миллиард долларов финансирования для пополнения запасов оружия США и предоставления миллиардов долларов в качестве помощи Израилю и другим партнерам

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News заявил, что Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе. Так он прокомментировал остановку военной помощи США.

"Я полностью понимаю, что США всегда должны быть уверены, что их собственные интересы защищены. Но когда дело доходит до Украины, в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, когда дело доходит до боеприпасов и систем противовоздушной обороны. И на прошлой неделе президент Трамп и президент Зеленский провели очень хорошую дискуссию, особенно сосредоточившись на системах ПВО. Так что я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах, и в то же время мы должны допустить некоторую гибкость здесь", - сказал Рютте.

Известно, что Соединённые Штаты стали лидером по поставкам боеприпасов Украине, благодаря Южной Корее. Об этом говорится в докладе о ситуации на мировом рынке вооружений российского Центра анализа стратегий и технологий.