Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что Вашингтон выходит из войны.

С таким заявлением выступила американская газета The New York Times.

В материале издание приводит мнения граждан Украины.

"Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США. По крайней мере, Трамп очень честен в этом с украинцами", — заявила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

По ее словам, боеприпасы к ПВО Patriot на исходе, и пауза значительно усложнит защиту Киева, где сосредоточены большинство из шести рабочих установок: "Это огромная проблема".

"Мы найдем оружие. Это будет сложнее. Погибнут гораздо больше людей", - считает командующий отрядом по борьбе с беспилотниками под Киевом Олег Ворошиловский.

Газета напомнила, что все приостановленные сейчас поставки были выделены администрацией Джо Байдена, а Дональд Трамп не одобрил новые пакеты военной помощи для Украины. Вашингтон обязался поставить Украине в этом году оружия и оборудования на сумму до 11 миллиардов долларов.

Вчера американские СМИ сообщили, что Пентагон остановил уже одобренные поставки в Украину зенитных ракет и высокоточного оружия из-за оскудения запасов.

Мы подробно рассказывали о заморозке американской помощи.