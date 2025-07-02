Украинские власти выясняют ситуацию с поставкой американского оружия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставке оборонной поддержки, включая компонент ПВО", – сказал он.

Кроме того, Зеленский прокомментировал свое решение о лишении украинского гражданства митрополита УПЦ Онуфрия, не называя его по имени.

"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении разных лиц, связавших себя с Россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее – всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения. И готовим новые украинские санкции – будут решения СНБО", – заявил президент Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что США заморозили поставки Украине критически важных боеприпасов, в том числе ракет Patriot.

Также в Пентагоне объяснили, почему остановили передачу уже одобренного оружия Украине.

Между тем власти Украины ищут пути поступления вооружений. Так, Киев предлагает закупать их у США за счет Европы.