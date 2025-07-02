Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий (в миру Орест Березовский) лишен украинского гражданства. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает СБУ.

Текста указа пока нет на сайте Офиса президента.

"По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченным органпи власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства", - заявили в СБУ.

Также спецслужба уверена, что Онуфрий "поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины".

Информация о российском гражданстве митрополита УПЦ Онуфрия появилась в 2023 году. Тогда СМИ писали, что Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ якобы имеют российское гражданство.

Онуфрий подтвердил, что раньше у него было российское гражданство, но заявил, что уже отказался от него. По его словам, он стал обладателем паспорта автоматически, поскольку на момент распада СССР был прописан в РФ, где получил духовное образование.

"В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это в современном понимании означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я отказался от российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", - заявил в 2023 году Онуфрий.

Как мы писали, в 2023 году 19 священнослужителей УПЦ лишили гражданства, обвинив их во владении российским паспортом.

А в прошлом году украинского гражданства был лишен глава Тульчинской епархии УПЦ митрополит Ионафан. Ему дали тюремный срок, но затем выдали в Россию.