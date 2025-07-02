Волонтер Сергей Притула предложил лишать гражданства украинцев, которые распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут "русский мир", были осуждены за коррупцию или госзимену. Притула считает, что таким людям можно выдавать статус "негражданина", как в Латвии и Эстонии.

Пост об этом он опубликовал в Фейсбуке.

"Статус, при котором человек живёт в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Осуждённые за государственную измену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинские нарративы, и даже коррупционеры — в этих случаях следует реально рассматривать возможность лишения гражданства. Или если кто-то отсидел срок за государственную измену, он может дальше спокойно быть гражданином государства, которое он предал?" - задал вопрос Притула.

При этом он признал, что "международное право предостерегает от подобных институтов", то есть статуса неграждан.

Тем не менее Притулу поддержала народный депутат Марьяна Безуглая.

"Очень правильно", - коротко прокомментировала она репост публикации Притулы.

Будет ли лишение гражданства Украины освобождать украинца от обязанности являться по повестке для мобилизации, Притула не уточнил. По идее, у неграждан Украины не может быть обязанности служить в украинской армии, они должны вступать в нее только на добровольной основе.

Напомним, что недавно принятый Верховной Радой закон о множественном гражданстве резко упрощает процедуру лишения украинского паспорта. Причём как раз за те деяния, о которых написал Притула.

В июне Притула требовал от титулованного боксера Василия Ломаченко выйти из украинского гражданства.