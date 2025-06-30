Закон о т.н. множественном гражданстве, серьезно меняющий собственно закон "О гражданстве Украины", был принят в целом 18 июня. Теперь он ждет подписания президентом.

В обществе этот закон воспринимается как легализация права украинцев на двойное гражданство, которое, де-факто, и так многие имели.

Однако, как раз на этот аспект документ повлияет не сильно.

Во-первых, перечень стран, гражданство которых допускается наряду с украинским, будет ограничен отдельным перечнем. Его еще должен утвердить Кабмин. Предварительно известно, что это будут поддерживающие Украину страны Европы и Северной Америки. Главная интрига - окажутся ли в этом перечне Израиль и Венгрия, паспорта которых имеют многие граждане Украины.

Во-вторых, единственное, что изменится для украинцев, которые имеют паспорта из стран упомянутого выше списка, это то, что наличие второго гражданства не станет основанием для лишения их гражданства украинского (как это произошло, например, с Коломойским). Однако, для подавляющего большинства украинцев со вторым гражданством, вероятность того, что они попадут в поле зрения президента и тот лишит их гражданства своим указом, и сейчас минимальна. А других наказаний за наличие "второго паспорта" в Украине не предусмотрено.

В то же время, значительные изменения закон несет для других категорий украинцев.

Прежде всего, для тех, кто имеет российские паспорта (а это, как известно, миллионы людей из числа тех, кто проживает на захваченных Россией территориях). Теперь это основание для лишения их украинского гражданства. Правда, ко второму чтению в текст закона была добавлена оговорка, что под лишение украинского гражданства не подпадают те, кто был вынужден его получить "в порядке, установленном государством-агрессором", за исключением тех, кто сотрудничал с РФ или публично ее поддерживал. Впрочем, по мнению правозащитников, даже в такой редакции закон позволяет государству лишать украинцев, получивших российские паспорта, гражданства. Причем, в "ручном режиме" - на усмотрение СБУ, которая будут устанавливать - сотрудничал ли человек с россиянами или нет.

Также закон значительной расширяет перечень оснований, по которым власти могут лишить украинца гражданства. Помимо наличия паспорта РФ это, в частности, обвинения в госизмене, коллаборационизме и прочем.

Группа правозащитных организаций уже призвала Зеленского ветировать принятый закон, как нарушающий Конституцию и права человека.

Подробнее о том, что предусматривает итоговая версия документа и какие перемены коснутся украинцев, если президент его подпишет, рассказывает "Страна".

"Тонкая нить с Родиной"

Подробный разбор первой редакции законопроекта № 11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на обретение и сохранение гражданства Украины" вы можете прочитать здесь.

Как уже говорилось, с инициативой предоставить гражданам Украины возможность законно получать второе гражданство выступил президент Зеленский, от имени которого и был внесен соответствующий законопроект, причем как неотложный. Однако в первом чтении документ был принят только спустя четыре месяца. А во втором - еще через шесть.

Как говорил сам Зеленский и другие представители власти, изменения в вопросах гражданства назрели из-за массового отъезда граждан Украины за границу в связи с войной. В эмиграции многие настроены получить паспорта нынешних стран пребывания, но и новый закон, как заявляли его инициаторы, позволит удержать их в украинском гражданстве, а значит и с Украиной.

"Украинский паспорт - это тонкая, но важная связь с Родиной. Возможно, именно эта связь после завершения войны приведет человека назад в Украину", - заявила в интервью УНИАН глава Госмиграционной службы Наталья Науменко.

Закон, по ее словам, призван наконец окончательно легализовать множественное гражданство, которое в принципе существует в виде "лазейки" в законодательстве: дети, рожденные в браке граждан Украины и иностранцев, автоматически и законно получают гражданства родителей.

"На самом деле такая практика (множественное гражданство - Ред.) уже существует - она была и остается частью действующего законодательства, хотя до сих пор не признавалось открыто. Теперь мы делаем этот статус прозрачным и законным", - заявляет Науменко.

В новом законе оговорено, что обретение гражданства (подданства) целого ряда стран не будет считаться основанием для лишения гражданства украинского. В свою очередь граждане этих стран смогут получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Список стран должен сформировать Кабмин. По оценкам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая выступает против принятия закона, их будет около 40.

Согласно закону, теперь допускается второе гражданство в следующем перечне случаев:

- одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другой страны или стран;

- обретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

- автоматическое обретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) вследствие брака с иностранцем;

- автоматическое обретение гражданином Украины, который достиг полнолетия, другого гражданства (подданства) вследствие применения

- законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства.

Отметим, что данные случаи получения второго гражданства допускались и ранее.

Поэтому принципиально новая норма по множественному гражданству в законе для украинцев только одна: теперь допускается легальное обретение гражданином Украины гражданства (подданства) государств, включенных в перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке.

При этом в законе присмотрена возможность и получать гражданство Украины в упрощённом порядке гражданами из того же перечня стран.

Эта норма, к слову, вызвала особое возмущение оппозиции.

"Этим законом в неконтролируемом парламентом процессе - через правительство, через какие-то подзаконные акты - возможно, сотням тысяч людей, которые никогда здесь не жили и жить не будут, которые никогда не платили налоги и платить не будут, которые не улучшат демографическую ситуацию, потому что жить здесь не собираются, - этим людям будет дано право голосовать. Они будут диктовать вам стратегии, возможно - навязывать пророссийских лидеров, которых они из-за границы будут проталкивать через голосование. Эти люди, которые не прожили в Украине ни дня, получат право занимать должности в стране и навязывать вам неукраинскую политику - так, как это делала госпожа Яресько (бывший министр финансов Украины Наталья Яресько, приехавшая из Америки - Ред.) со своими варрантами, из-за которых мы теперь будем выплачивать проценты от ВВП. Именно так в пользу чужих интересов действуют пришельцы, которые диктуют нам свои права и правила. Этот закон легализует их в Украине", - заявила с парламентской трибуны лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Против нормы об упущенном получении гражданства выступил и депутат от партии "Евросолидарность" Владимир Вятрович.

Он говорит, что, исходя из формулировок закона, тем иностранцам, которые получают право получать украинское гражданство в "упрощенном" порядке не придется сдавать обязательные экзамены по украинскому языку, истории, Конституции, что он называет "откровенно антиукраинской нормой".

"Вспомните, как мы радовались, когда наконец добились этого. Теперь все это отменяется. Вдумайтесь, нам предлагают умножить число граждан, которые не имеют представления об Украине, ее истории, правовом строе и не владеют украинским. Наивно думать, что эту антиукраинскую дичь, которую впихивают уже во второй раз, вдруг уберут до второго чтения. Нет, это сознательно делается, имейте это в виду!" - заявил Вятрович.

Кого лишат гражданства за российский паспорт

В то же время, правозащитников больше беспокоят другие нормы законопроекта.

В обращении к президенту Зеленскому правозащитные организации Центр прав человека Zmina, Благотворительный фонд "Право на защиту", ОО "Крым-SOS", "Восток-SOS", "Донбасс-SOS", Крымская правозащитная группа и другие заявляют, что предусмотренные документом изменения будут "иметь непосредственное негативное влияние на возможность получения гражданства Украины для лиц без гражданства и находящихся под риском безгражданства, недокументированных граждан Украины с временно оккупированных территорий, беженцев, лиц, нуждающихся в дополнительной защите, соискателей убежища и их детей".

Отдельно говорится о рисках для жителей захваченных территорий, которым, если закон вступит в силу, будет угрожать потеря гражданства Украины.

Это то, о чем "Страна" писала раньше: им могут поставить в вину "добровольное принятие" гражданства РФ, что принятый закон расценивает как основание для лишения гражданства украинского. Признаком "добровольности" в первой редакции закона был назван сам факт обращения в российские органы власти за получением гражданства РФ. А только так и можно получить российский паспорт. То есть, под потерю гражданства подводили миллионы украинцев, которые проживают на захваченных территориях и были вынуждены, в силу жизненных обстоятельств, получить паспорт РФ.

Видимо, под влиянием критики ко второму чтению законодатели внесли изменения в текст. Согласно новой редакции, добровольным не будет считаться обретенное гражданство страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом (то есть РФ), "в том числе, если обретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством об его обретении в соответствии с порядком, установленного таким государством". Еще одно условие: если гражданин Украины получил гражданство РФ по той причине, что его "незаконно депортировали с временно оккупированной территории".

Однако эти случаи не учитываются, если человек с украинским гражданством, получивший российский паспорт, "пропагандировал войну, публично поддерживал вооруженную агрессию против Украины или создавал угрозу национальной безопасности и/или национальным интересам Украины в понимании закона "О национальной безопасности Украины".

Другими причинами для лишения гражданства для тех, кто получил паспорт РФ, являются:

военная служба по контракту в РФ;

участие в войне против Украины.

В правозащитных организациях считают дополнения ко второму чтению недостаточными, а уточнения - дискриминационными.

В их заявлении говорится, что в тексте закона не указывается, какие именно действия могут считаться угрозой нацбезопасности, интересам Украины и каким образом и кем будут доказываться обстоятельства совершения таких действий.

"Это исключение открывает возможность для широкого толкования и неограниченного дискреции (то есть свободы действий - Ред.) должностных лиц органов государственной власти, что, безусловно, нарушает принцип правовой определенности", - говорится в заявлении правозащитников.

В конечном итоге пострадать могут люди, работающие, например, в медучреждениях, коммунальных службах, в сфере образования или священники.

Поэтому правозащитники предлагают президенту вернуть законопроект в парламент для доработки с учетом прав человека и международных обязательств Украины.

Впрочем, источники "Страны" в "Слуге народа" считают крайне маловероятным вето президента.

"Вы что: президент сам согласовывал таблицу законопроекта! Ветировать он не будет!", - сказал один из нардепов.

Лишат гражданства по приговору

Законопроект предусматривает лишение украинского гражданства еще и в случае использования украинцами на территории страны не украинского паспорта, а иностранного, а также в случае обвинительного приговора за преступления "против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", совершение террористического акта или содействие ему, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма, "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание "преступного сообщества", "установление или распространение преступного влияния" и т.д.

Отметим, что последний пункт может быть широко применен и к украинцам, которые никакого другого гражданства не имеют.

И это вполне реальная угроза, учитывая коррумпированность украинской правоохранительной системы. Например, по статьям "за финансирование терроризма" и "пособничество стране-агрессору" часто возбуждают уголовные дела против предпринимателей с целью вымогательства. После принятия нового закона перечень "аргументов" для того, чтобы заплатить силовикам за закрытие дела, увеличится на один пункт - угроза потери гражданства. Соответственно, скорее всего, увеличится и "цена вопроса".

Многих других упомянутых выше статей УК это также касается.

За что законопроект еще перед первым чтением критиковала оппозиция.

"Тут дается право забирать гражданство у тех, кто осужден за преступление. Вы что, не знаете, как сегодня работает [судебная] система у нас? Я не буду вам рассказывать, кого осуждают, как и за что. Это просто шабаш. Это унижение украинского гражданства и это уничтожение украинской идеи как таковой", - заявила Юлия Тимошенко с парламентской трибуны.

К слову, Петр Порошенко сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене. И по этому законопроекту, в случае вступления в силу приговора суда, его могут лишить украинского гражданства и, соответственно, одним взмахом президентского пера вычеркнуть из украинской политики.