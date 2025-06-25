В Государственную думу РФ внесли депутатский законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства.

Об этом сообщается на сайте парламента со ссылкой на его спикера Вячеслава Володина, который призвал поддержать документ.

В частности, лишать гражданства в законопроекте предлагается за сотрудничество с иностранным государством или организацией "против безопасности РФ".

Среди других оснований для лишения гражданства в документе названы такие:

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

пропаганда нацистской атрибутики или символики;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ;

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов;

совершение насильственных действий сексуального характера.

Как считает Володин, принятие законопроекта "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности".

Напомним, недавно в Украине также поддержали законопроект, который тоже расширяет основания для лишения гражданства.

Также в конце весны сообщалось, что Сербия ввела негласный запрет на выдачу гражданства выходцам из Украины, России и Беларуси.