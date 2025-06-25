В РФ хотят ужесточить нормы о лишении гражданства. Фото: duma.gov.ru

В Государственную думу РФ внесли депутатский законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства.

Об этом сообщается на сайте парламента со ссылкой на его спикера Вячеслава Володина, который призвал поддержать документ.

В частности, лишать гражданства в законопроекте предлагается за сотрудничество с иностранным государством или организацией "против безопасности РФ".

Среди других оснований для лишения гражданства в документе названы такие:

  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма;
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
  • пропаганда нацистской атрибутики или символики;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов;
  • совершение насильственных действий сексуального характера.

Как считает Володин, принятие законопроекта "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности". 

Напомним, недавно в Украине также поддержали законопроект, который тоже расширяет основания для лишения гражданства.

Также в конце весны сообщалось, что Сербия ввела негласный запрет на выдачу гражданства выходцам из Украины, России и Беларуси.

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