В России хотят расширить основания для лишения гражданства тех, кто получил его не по рождению
В Государственную думу РФ внесли депутатский законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства.
Об этом сообщается на сайте парламента со ссылкой на его спикера Вячеслава Володина, который призвал поддержать документ.
В частности, лишать гражданства в законопроекте предлагается за сотрудничество с иностранным государством или организацией "против безопасности РФ".
Среди других оснований для лишения гражданства в документе названы такие:
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма;
- оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
- пропаганда нацистской атрибутики или символики;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов;
- совершение насильственных действий сексуального характера.
Как считает Володин, принятие законопроекта "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности".
Напомним, недавно в Украине также поддержали законопроект, который тоже расширяет основания для лишения гражданства.
Также в конце весны сообщалось, что Сербия ввела негласный запрет на выдачу гражданства выходцам из Украины, России и Беларуси.