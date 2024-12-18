Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект, который, в случае окончательного принятия, введет в стране т.н. множественное гражданство, то есть когда гражданин Украины получает легальное право иметь гражданство двух или более государств.

Во фракции "Слуги народа" заявляют, что законопроект, о необходимости которого много раз говорил президент Владимир Зеленский, поможет в том числе упростить ситуацию для беженцев, оказавшихся из-за войны за границей и там уже устраивающих свою жизнь (в том числе и через получения паспорта страны-проживания), и сохранить за ними украинское гражданство. Документ называется депутатами от президентской партии "абсолютно необходимым сигналом всему украинству в мире", "механизмом, который должен помочь Украине перескочить демографическую пропасть". Также подчеркивается, что право на двойное гражданство с Украиной не распространяется на граждан России, а само по себе "добровольное получение" паспорта РФ становится основанием для лишения человека украинского гражданства.

Однако, если изучить текст законопроекта, то на практике для подавляющего большинства украинцев, которые сейчас живут за границей, этот закон мало что принципиально поменяет.

Зато может создать проблемы для многих украинцев, которые вообще никуда из Украины не выезжали и никакого другого гражданства не имеют.

Кроме того, несмотря на жесткость формулировок закона в отношении гражданства РФ, он допускает возможность человеку иметь и украинский, и российский паспорт одновременно. Причем обладателей де-факто двойного украино-российского гражданства могут быть миллионы.

Все подробности - в статье "Страны".

Что меняет закон?

Как сообщала "Страна", во вторник парламент принял за основу законопроект № 11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на обретение и сохранение гражданства Украины". Документ получил 247 голосов народных депутатов, из которых 177 дала фракция СН.

Идея с законопроектом принадлежит президенту Зеленскому. Он внес его в Раду в августе, напомнил о нем в ноябре в послании к парламенту.

"Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы - это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить их права, а направить в интересах Украины", - заявил Зеленский с парламентской трибуны.

Сам законопроекта подается властями как реакция на тревожную статистику убыли населения по причине отъезда миллионов из-за войны и катастрофического роста смертности и снижения рождаемости в Украине.

Представляя законопроект №11469 с парламентской трибуны, глава комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, нацменьшинств и межнациональных отношений Андрей Задорожный (СН) заявил, что проект "направлен на сбережение украинской нации, которая встанет перед огромной демографической пропастью, когда закончится эта война".

"И механизм, который предлагается законодателям в этом вопросе, должен именно помочь Украине перескочить эту демографическую пропасть", - завил Задорожный.

При этом, стоит сказать, что хотя сейчас законодательство и запрещает двойное гражданство (точнее сказать даже не запрещает, а игнорирует - признавая только украинское гражданство человека), однако единственная "карательная" мера для обладателя второго паспорта - это лишение украинского гражданства на основании "добровольного обретения" гражданином Украины паспорта другой страны.

И именно на этом основании как президент Порошенко, так и президент Зеленский неоднократно лишали украинцев гражданства. Из наиболее известных примеров - олигарх Игорь Коломойский и днепровский предприниматель и общественный деятель Геннадий Корбан. Причем делалось это зачастую без публичного предъявления каких-либо веских доказательств наличия второго паспорта у гражданина. И в ряде случае указы президента о лишении гражданства сейчас оспариваются в суде.

И вот как раз новый закон такое основание для лишения украинского гражданства ликвидирует.

Однако, и право на множественное гражданство (которое избавляет украинца от угрозы лишения гражданства за паспорт другой страны) будет охватывать довольно узкий круг людей. Итак, допускается оно в следующих случаях:

одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другой страны или стран;

обретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое обретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) вследствие брака с иностранцем;

автоматическое обретение гражданином Украины, который достиг полнолетия, другого гражданства (подданства) вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства.

Отметим: в действующем законе о гражданстве эти четыре пункта в чуть измененной формулировке указаны как не являющиеся основаниями для утраты украинского гражданства.

Принципиально новых пункта в законе, по сути, два:

обретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренным статьей 101 этого законопроекта, иностранцами, являющимися гражданами (подданными) государств, включенных в перечень стран, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке;

обретение гражданином Украины гражданства (подданства) государств, включенных в перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке.

То есть, реальное новшество закона для украинцев - это легальное (с точки зрения украинского закона) право получить гражданство другой страны, которая входит в упомянутый выше перечень государств.

К слову, самого перечня еще нет. Его должен подать в двухмесячный срок отдельным законопроектом Кабмин. Но в первоначальной версии закона фигурировал список из 33 стран Европы и Северной Америки, а также ряд других нынешних близких партнеров Украины. Скорее всего, примерно в таком же виде будет и итоговый список.

Кого могут лишить гражданства?

Украинское гражданство не предоставляется гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта (читай: России), или стран, не признающих территориальную целостность и суверенитет Украины, или "отказывающихся признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе голосовавших против резолюции Генассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года № 68/262". Это РФ и еще 10 стран, на нее в то время ориентировавшихся: Беларусь, Куба, Сирия, Северная Корея и др.

Соответственно, не признается множественность гражданства, если второе и гражданство - российское. От него нужно отказаться (подать обязательство прекратить иностранное гражданство) при подаче заявки на паспорт с трезубцем.

"Добровольное обретение" же гражданином Украины гражданства РФ, согласно нынешней редакции законопроекта, становится основанием для утраты гражданства украинского.

Исключение делается только для жителей захваченных РФ территорий.

"Принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающих на временно оккупированной территории, гражданство Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства Украины", - говорится в тексте закона.

То есть, миллионы украинцев, который сейчас живут на захваченных Россией территориях и получили российские паспорта Украина продолжает считать своими гражданами. Но только в случае, если они это не сделали добровольно. И тут кроется подвох. Так как каждый, кто сейчас получает российский паспорт (неважно где и по каким мотивам) обязан зачитать "присягу гражданина РФ", которая начинается словами "Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь...". С другой стороны, в тексте законопроекта говорится, что Украина не признает "принудительное принятия гражданства". А значит, получается, и текст присяги. Но, в виду возможности двоякой трактовки, этот момент требует, вероятно, еще отдельного уточнения в тексте закона или разъяснения Конституционного суда.

Повторимся - таких людей миллионы (если учитывать и "ЛДНР", и Крым). Причем многие украинцы, получив российский паспорт, чтоб не проходить фильтрацию в "Шереметьево" и иметь возможность, например, продать свою недвижимость в захваченных регионах или просто время от времени навещать свой родной город и родственников. При этом они постоянно проживают на подконтрольной Украине территории или в ЕС. Будет ли в таком случае получение ими паспорта считать "принудительным" или его расценят как "добровольное желание". Вопрос также спорный и требует отдельного уточнения.

Помимо добровольно приобретенного российского гражданства украинцы могут быть лишены гражданства Украины по следующим причинам:

военная служба по контракту в РФ;

участие в войне против Украины;

использование гражданином Украины на территории страны не украинского паспорта, а иностранного;

обвинительный приговор за преступления "против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", совершение террористического акта или содействие нему, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма, "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание "преступного сообщества", "установление или распространение преступного влияния" и т.д.

Отметим, что последний пункт может быть широко применен и к украинцам, которые никакого другого гражданства не имеет.

И это вполне реальная угроза, учитывая коррумпированность украинской правоохранительной системы. Например, по статьям "за финансирование терроризма" и "пособничество стране-агрессору" часто возбуждают уголовные дела против предпринимателей с целью вымогательства. После принятия нового закона перечень "аргументов" для того, чтоб заплатить силовикам за закрытие дела увеличится на один пункт - угроза потери гражданства. Соответственно, скорее всего, увеличится и "цена вопроса" (подробно об этих схемах мы писали здесь).

Многих других упомянутых выше статей УК это также касается.

За это законопроект уже критикует оппозиция.

"Тут дается право забирать гражданство у тех, кто осужден за преступление. Вы что, не знаете, как сегодня работает [судебная] система у нас? Я не буду вам рассказывать, кого осуждают, как и за что. Это просто шабаш. Это унижение украинского гражданства и это уничтожение украинской идеи как таковой", - заявила Юлия Тимошенко с парламентской трибуны.

К слову, Петр Порошенко сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене. И по этому законопроекту, в случае вступления в силу приговора суда, его могут лишить украинского гражданства и, соответственно, одним взмахом президентского пера вычеркнуть из украинской политики.

Упрощение для иностранцев и возмущение от Вятровича

Как писалось выше, отдельный пункт регулирует вопрос упрощенного получения украинского гражданства иностранцами. И вокруг него также во время обсуждения в Раде возник скандал.

Согласно законопроекту, по облегченной процедуре смогут получать гражданство Украины граждане стран из списка, который еще должен утвердить Кабмин. Упрощенный порядок будет заключаться в подаче претендующим на гражданство лицом декларации о признании себя украинским гражданином. При этом не нужно будет давать обязательство возвращать свой старый паспорт, как этого требует статья 9 нынешнего закона о гражданстве Украины.

Такая же льгота предоставляется гражданам других стран и лицам без гражданства, которые воюют в ВСУ, Нацгвардии и других воинских формированиях Украины, а также членам их семей.

Граждане стран, не входящих в число "упрощенцев", должны будут при соблюдении многих других условий давать обязательство выйти из своего нынешнего гражданства ради украинского.

То есть, для граждан стран ЕС, Британии, США и Канады (если они войдут, как ожидается, в утвержденный Камин перечень стран), даже если они не воюют в ВСУ, процедура получения украинского гражданства будет предельно упрощена.

И это вызвало сильное возмущение депутата от партии "Евросолидарность" Владимира Вятровича.

Он считает, что, исходя из формулировок закона, тем иностранцам, которые получают право получать украинское гражданство в "упрощенном" порядке не придется сдавать обязательные экзамены по украинскому языку, истории, Конституции, что он называет "откровенно антиукраинской нормой".

"Вспомните, как мы радовались, когда наконец добились этого. Теперь все это отменяется. Вдумайтесь, нам предлагают умножить число граждан, которые не имеют представления об Украине, ее истории, правовом строе и не владеют украинским. Наивно думать, что эту антиукраинскую дичь, которую впихивают уже во второй раз, вдруг уберут до второго чтения. Нет, это сознательно делается, имейте это в виду!", - заявил Вятрович.

О чем закон умолчал

В тоже время, эксперты указывают на то, что закон, который фактически легализует в Украине двойное (множественное) гражданство, не уточняет много норм и правовых коллизий, которые из этой легализации вытекают.

Например, могут ли госслужащие категории "А", офицеры спецслужб, прочие лица с доступом к гостайне, а также нардепы иметь второе гражданство?

"Относительно многих чиновников и политиков есть публичная информация о наличии других гражданств. Этот вопрос имеет и большое общественное значение: позволяют ли граждане Украины занимать наивысшие государственные должности лицам, имеющим обязательства не только перед Украиной. Этот ж вопрос касается будущей волны кадровых назначений, когда должности, возможно, будут получать "новые украинцы" с только что выписанными паспортами. Тут нужно изучить последствия ускоренных процедур, которые ранее применялись перед назначением", - написал бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов на своей странице в ФБ.

В Главном научно-экспертном управлении Рады говорят, что вопросы могут возникать и к людям со множественным гражданством, не работающим в структурах власти. Как привлекать таких лиц к военной службе, ответственности за правонарушения, облагать налогами, обеспечивать им дипломатическую защиту? Будут ли они иметь право избирать и быть избранными в органы власти?

"Отдельно стоить заметить, что в условиях глобализации и усиления миграционных процессов, незаконного вмешательства недружественных стран в электоральные процессы, гибридной войны против Украины предоставление иностранным гражданам, которые одновременно имеют гражданство Украины, избирательных прав может составлять угрозу национальной безопасности Украины",- говорится в записке ГНЭУ.

Все эти моменты в законе не проработаны. Например, если в перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство попадет Израиль, который сейчас сам находится в состоянии войны, то будет ли считать Украина своего гражданина уклонистом, если тот не придет по повестке в ТЦК, так как имеет израильский паспорт и уже призван в израильскую армию? Или если украинский гражданин получит гражданство какой-либо страны ЕС и устроится на службу в армию этой страны, дав ей присягу? Освобождает ли это его от обязанности служить в украинской армии?

И таких моментов много.

Вернет ли закон украинцев?

Возвращаясь к основному вопросу - вернет ли легализация двойного и множественного гражданства в Украине на родину миллионы, покинувшие ее из-за войны?

Кто-то из этих людей уже обустроился на новом месте и хочет получить гражданство той страны, где он живет, особенно если это, например, некая благополучная европейская страна. Уж точно это постараются сделать многие сбежавшие от мобилизации мужчины, которым путь обратно пока заказан.

Для них такой закон дает только одно "послабление" - их не смогут лишить гражданства на основании того, что у них есть паспорт другой страны, полученный согласно условиям и требованиям данного закона. Однако подавляющего числа украинцев за границей эта угроза никогда не коснулась бы и по действующим законам. Так как украинской власти они персонально неинтересны, чтоб тратить время президента на подписание указов о лишении их гражданства. А украинские паспорта они бы за собой (и своими детьми) сохранили бы и по нынешнему закону.

Больше влияния на заграничных украинцев, которым законопроект дает право на множественное гражданство, оказало бы разъяснения упомянутых выше правовых коллизий относительно того, как меняются права и обязанности гражданина, легально имеющего второй паспорт. Например, поможет ли это ему избежать мобилизации. Однако, повторимся, в законопроекте об этом ничего не прописано и крайне маловероятно, что Украина пойдет на послабления по этому и другим вопросам относительно "двойных прав и обязанностей".

Зато, как видим, закон может создать проблемы для граждан, которые никуда вообще из Украины не уезжали и никаких иностранных паспортов никогда не получали. Так как появился достаточно обширный перечень уголовных преступлений, осужденных по которым гражданства можно лишить.