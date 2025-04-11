Украинский боец смешанных боевых единоборств в полутяжелом весе Никита Крылов заявил об изменении гражданства на российское.

Об этом сообщает MMA Fighting.

33-летний Крылов родом из Луганской области. До 2022 года он выступал в ММА под украинским флагом, но после начала войны стал выходить на ринг под нейтральным флагом.

"То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступления без флага... Сейчас я думаю, что для меня хорошо, что рядом с моим именем стоит Россия. Я горд тем, что представляю Россию", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уехавший в РФ после полномасштабного вторжения, получил российский паспорт.

Также СМИ писали, что младший сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство и занимается в РФ бизнесом. Он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию, основным видом деятельности которой указывается управление финансово-промышленными группами.