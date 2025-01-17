Серебряный призер Олимпиады-2024, украинец Илья Ковтун будет выступать за сборную Хорватии.

Об этом сообщил тренер сборной Хорватии Владимир Мадаревич, пишет издание Sportske novosti.

По информации Мадаревича, гимнаст вместе со своим тренером Ириной Горбачевой подали документы на получение паспортов Хорватии. Мадаревич отметил, что Ковтун уже почти три года живет и тренируется в хорватском Осиеке.

Также хорватский тренер добавил, что если украинская федерация сама не отпустит спортсмена, то в худшем случае его ждет годовой перерыв в соревнованиях.

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