В Сети разгорелся спор между украинским боксёром Василием Ломаченко, а также волонтёрами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко.

Вчера экс-чемпион мира по боксу прокомментировал обстрел лицея в своем родном городе Белгород-Днестровском, но не указал, что именно россияне нанесли удар.

Притула и Стерненко раскритиковали за это пост спортсмена: первый назвал Ломаченко "трусом" и потребовал от него выйти из украинского гражданства, а второй назвал боксера "ссыкуном" и "предателем".

В ответ на это Ломаченко назвал Притулу "бессовестным человеком", а Стерненко – "говорящей головой", напомнив последнему, что он ходит с охраной и не воюет на фронте.

Ранее мы рассказывали, что в начале войны Ломаченко вступил в ряды теробороны, из-за чего даже отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

Также мы писали, что в прошлом году Притула попал в скандал из-за оскорбительного комментария в адрес военного 3-й ОШБр.

Что касается Сергея Стерненко, недавно украинский журналист Владимир Бойко утверждал, что Стерненко является агентом Службы безопасности Украины.

А перед этим народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал серию постов, в которых фактически обвинил Стерненко в воровстве пожертвований на ВСУ.