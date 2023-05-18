Украинский боксёр Василий Ломаченко заявил в США, что "вы ничего не можете изменить" в российско-украинской войне.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед боем с Дэвином Хейни.

"Смотрите, трудно что-нибудь сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко и Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее боксер говорил, что бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе является его главной целью.

Ранее Ломаченко опубликовал фото с митрополитом УПЦ, попавшим под санкции СНБО.

А также попал в скандал из-за фото на турнире UFC с российским боксером Махачевым.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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