Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, чтобы сказал президенту РФ Владимиру Путину, если бы встретился с ним.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я б, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы, но я человек грешный и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним. Он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого", - сказал Усик.

Также Усик ответил на вопрос, мог бы он ударить Путина.

"Старый человек. Грешно старых быть. Может быть, нечаянно толкнуть плечом и он упал бы с балкона. Ну, типа: братан, извини, оп и все", - говорит Александр Усик.

Напомним, Александр Усик в конце августа защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

В первые дни полномасштабной войны Усик обращался к россиянам и Путину и просил "остановить эту войну", а затем записал другое обращение о том, что мы "на своей православной украинской земле" и выразил намерение сражаться за свободу.