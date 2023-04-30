Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик исполнил военный рэп "Заповiт" исполнителя Balsam во время посещения передовых позиций под Нью-Йорком около Горловки.

Видео с этим треком было выложено в TikTok бойцами 24-й отдельной механизированной бригады и в считанные часы набрало полмиллиона просмотров.

Напомним, ранее мы рассказывали о поездке Усика в армию, где он стрелял из миномета где-то возле передовой.

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