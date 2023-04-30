Александр Усик исполнил военный рэп во время поездки на передовую. Видео
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик исполнил военный рэп "Заповiт" исполнителя Balsam во время посещения передовых позиций под Нью-Йорком около Горловки.
Видео с этим треком было выложено в TikTok бойцами 24-й отдельной механизированной бригады и в считанные часы набрало полмиллиона просмотров.
Напомним, ранее мы рассказывали о поездке Усика в армию, где он стрелял из миномета где-то возле передовой.
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