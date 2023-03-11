"Жадное пузо, заплатишь украинцам миллион фунтов". Усик согласился на бой с Тайсоном Фьюри
Украинский боксер Александр Усик в эпатажной форме согласился на бой с британцем Тайсоном Фьюри, но с условием, если тот согласится сразу после боя перечислить украинцам миллион фунтов.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Эй, жадное пузо! Я принимаю твое предложение! Делим гонорар 70/30 и боксируем 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать 1 миллион фунтов после поединка. И за каждый день задержки ты заплатишь украинскому народу на один процент больше из своего кошелька. Договорились?", - говорит Усик.
При этом в сообщении WBA в Twitter говорится, что президент Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендоса уже получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о наличии договоренности о проведении объединительного боя и осталось только согласовать условия контракта.
Напомним, в декабре прошлого года Тайсон Фьюри в грубой форме вызвал на бой украинского боксера Александра Усика.
После победы над Дереком Чисорой Фьюри обратился к украинцу.
"Где Усик? Кролик, эй, кролик! Ты следующий. 90-килограммовый маленький карлик победил бодибилдера. Ну, я не бодибилдер", - заявил Фьюри на весь зал.
Ранее мы писали, что сразу после боя украинского чемпиона Александра Усика с британским боксером Энтони Джошуа боксер Тайсон Фьюри выложил в социальной сети видео, на котором сказал, что этот поединок - "полное дерьмо", и он мог бы побить и Усика, и Джошуа в один вечер.
После этого уже Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом" и снова заявил о желании забрать у него последний пояс.