Украинский боксер Александр Усик в эпатажной форме согласился на бой с британцем Тайсоном Фьюри, но с условием, если тот согласится сразу после боя перечислить украинцам миллион фунтов.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Эй, жадное пузо! Я принимаю твое предложение! Делим гонорар 70/30 и боксируем 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать 1 миллион фунтов после поединка. И за каждый день задержки ты заплатишь украинскому народу на один процент больше из своего кошелька. Договорились?", - говорит Усик.

При этом в сообщении WBA в Twitter говорится, что президент Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендоса уже получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о наличии договоренности о проведении объединительного боя и осталось только согласовать условия контракта.