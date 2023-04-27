Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик выстрелил из миномета на передовой.

Соответствующее видео появилось в ТикТоке.

Один из украинских военных опубликовал в своем Инстаграме коллаж с изображением Усика, стреляющего по врагу.

В соцсетях утверждают, что видео и фото были снято на линии фронта на Донбассе. Где именно, не сообщается.

Напомним, в начале войны Усик записался в тероборону.

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