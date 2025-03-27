Народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал серию постов, в которых фактически обвинил волонтера Сергея Стерненко в воровстве пожертвований на ВСУ.

Посты появились в телеграм-канале парламентария.

Так, в одном из них Гонаренко потребовал у Стерненко отчитаться о работе его фонда, который собирает деньги с украинцев для армии.

"Покажи отчет по фонду. И в какую цену обошелся один дрон. Это на старте должно было быть открытой информацией. Покажи, сколько денег пришло и сколько дронов куплено в итоге. Включая криптокошельки. Как так получилось, что ты собрал 1 миллиард гривен с 2022 года, но открываешь фонд имени себя только в 2025 году" - написал Гончаренко.

В другом посте он призвал вспомнить историю с ТЦК, когда Стерненко "получил повестку и начал массовую истерию в социальных сетях".

"А потом эта повестка внезапно исчезла и вся эта история утихла. Спрашиваю не для себя, а для людей, которых насильно запихивали в бусики на улицах и обратно не выпускали. Сергея как-то выпустили, так что, возможно, он знает какие-то методы и может подсказать людям. Это будет очень полезно. И просто удивительно, Сергей ни разу не критиковал ТЦК и бусификацию", - написал нардеп.

Также Гончаренко перечислил, сколько стоят вещи волонтера, в которых тот ведет свой видеоблог:

кофта Stone Island - 15 525 грн;

кофта Stone Island - 13 950 грн;

свитшот Stone Island - 15 525 грн;

кофта Stone Island - 14 175 грн;

куртка North Face - 13 280 грн.

"Стерненко в последнее время очень поднялся. Что ни видео, то одежда из Stone Island", - отметил депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что Стерненко вывел со своего криптошелька более миллиона долларов, а во время войны он и члены его семьи покупали автомобили и землю.

Также мы писали, что вскоре после скандала с повесткой с волонтером встретился главком Александр Сырский.