Одесский активист и волонтёр Сергей Стерненко является агентом Службы безопасности Украины, а недавнее покушение на него было инсценировкой, которую организовали сотрудники спецслужбы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявляет украинский журналист Владимир Бойко, который сейчас служит в Вооружённых силах.

По его словам Стерненко работал с СБУ уже давно. Но в 2017 году отношения со спецслужбой у него прервались и к тому же он был лишён должности руководителя одесского "Правого сектора".

"В 2017 году Стерненко выгнали из одесской областной организации "Правого сектора" и исключили из агентурной сети ДЗНД СБУ за попытку купить удостоверение участника боевых действий. Инициатором исключения Стерненко из рядов добровольных помощников СБУ была его тогдашняя девушка (называть её имя не стану, она давно живет в Киеве и работает на государственной службе)", – пишет Бойко.

Следующая девушка Стерненко Наталья Усатенко была пресс-секретарем Ульяны Супрун и, как пишет Бойко, через неё Стерненко "зашел" в посольство США.

Кроме того, как заявляет журналист, Стерненко предложил свои услуги Главному управлению "К" СБУ, где работал на заместителя начальника этого подразделения Василия Писного вплоть до смерти последнего от ковида.

Бойко утверждает, что сейчас куратором Стерненко в СБУ является начальник Управления контрразведывательных мероприятий по защите национальной информационной сферы ДЗНД СБУ (так называемое управление "М") Андрей Саленков. Это управление занимается блогерами, ютуберами, тиктокерами и журналистами.

Также Бойко утверждает, что покушение на Стерненко было инсценировкой, организованной самой СБУ с целью создания одесскому активисту "ореола мученика".

"Людмиле Чемерской, которую СБУшники завербовали для "покушения" на Стерненко, без всяких на то оснований сообщили о подозрении в государственной измене – чтобы это дело снова расследовалось не в полиции, а в СБУ. Потому что агенту Стерненко скоро баллотироваться в Верховную Раду, а у него нет ни удостоверения УБД, ни ранения – только постановление Приморского РТЦК Одессы о розыске за уклонение от мобилизации. А теперь у Стерненко будет ореол мученика", – поясняет журналист.

Напомним, по официальной версии следствия, женщину, которая стреляла в Стерненко, завербовали сотрудники российской ФСБ, представившись сотрудниками СБУ, и приказали убить Стерненко как "предателя Украины". Женщина заявила на суде, что была уверена, что выполняет задание СБУ.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, о чём говорят показания женщины-стрелка.