Вдова убитого одесского активиста Демьяна Ганула Жанна Вознюк подтверждает версию, о которой писала "Страна" - стрелявший в него офицер ВСУ Сергей Шалаев считал, что работал на СБУ, так как заказчик убийства представлялся сотрудником украинской спецслужбы.

Об этом вдова написала в телеграм-канале Ганула, который она ведет в настоящее время.

"Завербовали его (Шалаева - Ред.) из-за матери, у которой были долги. Он никогда не воевал в 28-й бригаде, однако имел боевой опыт со времен АТО, а когда был молодым, работал частным телохранителем. Он был уверен (по его словам), что общается с СБУ, и ему обещали, что он получит должность, когда выполнит "работу", а Демьяна ему представили как предателя. Раньше он свою жертву вроде бы не знал. Шалаев вошел в обойму заказчиков уже на последнем этапе. В конце февраля его несколько раз видели в кафе, где часто бывал Демьян. Но он не единственный, кто был вовлечен в слежку за передвижением Демьяна. Оружие ему передал отдельно в пакете человек, приехавший из другого города", - пишет вдова.

При этом она недоумевает, почему следствие до сих не раскрыла официально всех этих деталей об убийстве Ганула (в отличие от ситуации со Стерненко, стрелявшего в которого женщина также была уверена, что работает на СБУ).

"Почему руководство полиции за 6 недель не может раскрыть больше деталей, как это произошло в первый день очередного покушения на Стерненко? Вопрос риторический. Возможно, теперь раскроют", - написала вдова.

Напомним, в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула. Почти сразу же был задержан подозреваемый, которым оказался военный, ушедший в СЗЧ.

Причины убийства Ганула "Страна" анализировала в отдельном материале.