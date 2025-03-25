Дочь Ирины Фарион София Семчишин призвала наказать жителей Одессы, ставших невольными свидетелями убийства активиста Демьяна Ганула.

Об этом она написала в своем Инстаграме.

"Все, кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! И ваше безразличие - это еще один выстрел в человека, который защищал все украинское. А вы и дальше будете открывать свой рот и патякать языком болота! Позор вам", - сказано в публикации Семчишин.

Вдова Ганула Жанна Вознюк назвала одесситов тварями и обвинила их в смерти мужа.

В Сториз своего Инстаграма она написала: "Твари! Демьян мог бы быть живым, у меня нет слов" и "Я никогда не любила Одессу. Мне был отвратителен этот "вайб", который так всем нравится. Любимый же обожал, считал этот город родным".

Она добавила, что в родном городе, на проспекте, где каждый день ходят много людей, допустили убийство, и никто не подошел к Ганулу.

"Я могла бы пожелать им всем смерти, но они и так не живые", - высказалась Вознюк.

На полном видео убийства активиста свидетели равнодушно реагируют на происходящее. Стрелок сумел спокойно уйти с оживленной улицы в центре города, и его задержали только через несколько часов.

Отметим, что Фарион застрелили схожим образом: днем около своего дома.

Как мы писали, Ганула убили 14 марта.