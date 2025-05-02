После того как стрелявшая в волонтера Сергея Стерненко женщина заявила, будто думала, что работает на СБУ (и это, по сути, подтверждается опубликованными скриншотами переписки с куратором), возникают новые вопросы относительно самого покушения.

Во-первых, почему следствие считает, что ставивший женщине задачу человек является представителем ФСБ, а не некой украинской структуры? Какие есть конкретные доказательства, что следы ведут в Россию, кроме логических умозаключений?

Во-вторых, если действительно работала ФСБ под чужим флагом, то это означает, что российская спецслужба овладела технологией, которую уже давно использовали соответствующие украинские структуры, когда под видом сотрудников ФСБ направляли россиян на поджоги военкоматов.

К слову, до сих пор ничего официально не сообщается о мотивах офицера ВСУ, который не так давно убил в Одессе активиста Демьяна Ганула.

Между тем в Одессе обсуждается версия, согласно которой киллер также дал показания о том, что ему приказал убить Ганула человек, представившийся сотрудником СБУ. И он был уверен, что выполняет задание украинской спецслужбы по ликвидации предателя.