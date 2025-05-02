Шевченковский райсуд Киева арестовал Людмилу Чемерскую, подозреваемую в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко.

Перед судом она заявила, что не знала активиста и не следила за ним, передает "Суспильне".

Ее адвокат сообщил, что женщина признает свою вину. Он просил отправить Чемерскую под домашний арест, поскольку у нее проблемы с почками, она нуждается в постоянном гемодиализе.

Подозреваемая заявила, что влюбилась в своего собеседника, который представлялся работником СБУ и убедил ее, что Стерненко работает на ФСБ и его нужно ликвидировать как предателя. Собеседник также обещал оплатить ей операцию по пересадке почек.

"Поэтому до того как ее положили на асфальт она была уверена, что она работала на СБУ", - заявил адвокат женщины.

По версии следствия, с ней общался сотрудник ФСБ. СБУ опубликовала кадры переписки с ним, которая велась на украинском языке.

"Задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете", - сообщает СБУ.

Сообщается, что сначала ей давали задание вести наблюдение за определенными автомобилями, затем она должна была изготовить самодельное взрывное устройство.

Позже она переехала в киевский ЖК, где проживает Стерненко, и начала слежку за ним. Затем в схроне взяла пистолет, а утром 1 мая ей дали указание убить активиста.

Она поджидала Стерненко у парадного и выстрелила в него из огнестрельного оружия, но попала в ногу. Сотрудники СБУ, которые были с ним, задержали ее на месте.

От Ганула до Стерненко. О чем говорят показания женщины-стрелка

После того, как стрелявшая в Стерненко женщина заявила, что думала, что работает на СБУ (и это подтверждается, по сути, опубликованными скриншотами переписки с куратором), возникают новые вопросы относительно самого покушения.

Во-первых, почему следствие считает, что ставивший женщине задачу человек является представителем ФСБ, а не некой украинской структуры? Какие есть конкретные доказательства, что следы ведут в Россию, кроме логических умозаключений?

Во-вторых, если действительно работала ФСБ под «чужим флагом», то это означает, что российская спецслужба овладела технологией, которую уже давно использовали соответствующие украинские структуры, когда под видом сотрудников ФСБ направляли россиян на поджоги военкоматов.

К слову, до сих пор ничего официально не сообщается о мотивах офицера ВСУ, который убил не так давно в Одессе активиста Демьяна Ганула.

Между тем, в Одессе обсуждается версия, что киллер также дал показания о том, что ему приказал убить Ганула человек, представившийся сотрудником СБУ. И он был уверен, что выполняет задание украинской спецслужбы по ликвидации предателя.