Волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении и ранении.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, угрозы жизни в настоящее время нет.

"На меня совершено нападение. Ранен. Все ок, угрозы жизни нет", - написал он без подробностей.

При этом он отметил, что нападавшей была женщина, которую уже задержала Служба безопасности Украины.

В СБУ также подтвердили задержание подозреваемой в покушении на убийство волонтера Стерненко.

По предоставленной информации, она стреляла в него из огнестрельного оружия, однако сотрудники СБУ задержали ее на месте.

Пресс-служба опубликовала фото нападавшей во время задержания. На опубликованном кадре женщина с закрытой головой на коленях сидит возле стены, возле нее в нескольких метрах лежит пистолет.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов поделился некоторыми подробностями расследования расстрела одесского активиста Демьяна Ганула.

Ранее Национальная полиция Украины озвучила свою версию, каким был мотив у 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, и передала дело в суд.